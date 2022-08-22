Запорізька АЕС працює із ризиком для безпеки, – "Енергоатом"
Запорізька АЕС працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки.
Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом" у Telegram.
"Станом на 08:00 22 серпня 2022 року Запорізька АЕС працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки. Періодичні обстріли ЗАЕС російськими військами з РСЗВ спричинили серйозний ризик для безпечного функціонування станції", – йдеться в повідомленні.
У компанії нагадали, що 5 серпня внаслідок атаки російських військових на Запорізьку АЕС на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист – і один із трьох працюючих енергоблоків тепер відключений. Під час обстрілів серйозно пошкоджені азотно-киснева станція, об‘єднаний допоміжний корпус. Залишаються ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин, високою є і пожежна небезпека.
6 серпня через обстріл загарбниками ЗАЕС пошкоджено три датчики радіаційного моніторингу навколо майданчика ССВЯП ЗАЕС.
11 серпня окупанти обстріляли пожежну частину, розташовану за територією ЗАЕС і призначену для її захисту від пожеж та їх гасіння у разі надзвичайних ситуацій на станції.
13 серпня пошкоджень також зазнав відкритий розподільчий пристрій 750 кВ (ВРП-750). 20 серпня внаслідок обстрілів пошкоджень зазнала одна з перехідних галерей, якою персонал іде зі спецкорпусів до енергоблоків (естакада), в будівлі вибиті вікна.
"Український персонал станції продовжує працювати і докладати всіх зусиль для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки, а також ліквідації наслідків пошкоджень. ЗАЕС досі окупована і контролюється російськими військовими. З огляду на те, що дії загарбників передбачити неможливо, загроза фізичній безпеці станції залишається. Наразі Запорізька АЕС продовжує працювати і виробляти електроенергію для потреб вітчизняної енергосистеми", – наголосили в компанії.
Зазначається, що Україна закликає світову спільноту невідкладно вжити заходів, щоб примусити РФ звільнити ЗАЕС та передати електростанцію під контроль нашої держави заради безпеки всього світу.
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