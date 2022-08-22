ДБР повідомило про підозру колишньому директору "Укрхімтрансаміаку" (оновлено)

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому керівнику державного підприємства-монополіста з надання послуги з транспортування рідкого аміаку магістральним аміакопроводом. Унаслідок його дій Україна втратила $1,5 млн.

Про це повідомляє пресслужба ДБР. В Офісі генерального прокурора уточнили, що йдеться про екскерівника держпідприємства "Укрхімтрансаміак".

"Через його дії Україна втратила $1,5 млн, які згодом російська компанія відсудила в Міжнародному комерційному арбітражному суді при Торговій промисловій палаті України", – зазначили в ДБР.

Правоохоронці встановили, що наприкінці 2016 року керівник держпідприємства не забезпечив замовникам виконання умов контракту з транзиту рідкого аміаку.

Надалі Міжнародний комерційний арбітражний суд при Торгово-промисловій палаті України став на сторону російського акціонерного товариства та стягнув з українського підприємства понад $1,5 млн. Із цим рішенням погодився і Верховний суд України.

"Таким чином, керівник державного підприємства підозрюється у службовій недбалості, тобто неналежному виконанні своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих юридичних осіб (ч. 2 ст. 367 КК України)", – підкреслили в ДБР.

Як повідомлялося, наприкінці грудня 2016 року російський "Тольяттіазот" заявив про зупинку транзиту аміаку через Україну, через це російська компанія подал позов до Міжнародного комерційного арбітражу при Торгово-промисловій палаті України до держпідприємства "Укрхімтрансаміак" про стягнення з нього збитків.

У жовтні 2016 року Кабінет міністрів усунув виконуючого обов'язки директора державного підприємства "Укрхімтрансаміак" Віктора Полозова, призначивши на його посаду виконувачем обов'язків гендиректора підприємства Олександра Усенка.