ДБР повідомило про підозру колишньому директору "Укрхімтрансаміаку" (оновлено)
Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому керівнику державного підприємства-монополіста з надання послуги з транспортування рідкого аміаку магістральним аміакопроводом. Унаслідок його дій Україна втратила $1,5 млн.
Про це повідомляє пресслужба ДБР. В Офісі генерального прокурора уточнили, що йдеться про екскерівника держпідприємства "Укрхімтрансаміак".
"Через його дії Україна втратила $1,5 млн, які згодом російська компанія відсудила в Міжнародному комерційному арбітражному суді при Торговій промисловій палаті України", – зазначили в ДБР.
Правоохоронці встановили, що наприкінці 2016 року керівник держпідприємства не забезпечив замовникам виконання умов контракту з транзиту рідкого аміаку.
Надалі Міжнародний комерційний арбітражний суд при Торгово-промисловій палаті України став на сторону російського акціонерного товариства та стягнув з українського підприємства понад $1,5 млн. Із цим рішенням погодився і Верховний суд України.
"Таким чином, керівник державного підприємства підозрюється у службовій недбалості, тобто неналежному виконанні своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих юридичних осіб (ч. 2 ст. 367 КК України)", – підкреслили в ДБР.
Як повідомлялося, наприкінці грудня 2016 року російський "Тольяттіазот" заявив про зупинку транзиту аміаку через Україну, через це російська компанія подал позов до Міжнародного комерційного арбітражу при Торгово-промисловій палаті України до держпідприємства "Укрхімтрансаміак" про стягнення з нього збитків.
У жовтні 2016 року Кабінет міністрів усунув виконуючого обов'язки директора державного підприємства "Укрхімтрансаміак" Віктора Полозова, призначивши на його посаду виконувачем обов'язків гендиректора підприємства Олександра Усенка.
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