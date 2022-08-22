Підприємці отримали за час повномасштабної війни пільгових кредитів на 47 мільярдів

За минулий тиждень у межах державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" видано 86 пільгових кредитів на загальну суму 638,3 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Загалом з моменту старту програми суб’єкти підприємництва станом на 22 серпня отримали від уповноважених банків 46 445 кредитів на загальну суму 136,5 млрд грн, з яких 29 777 – від банків державного сектору економіки на загальну суму 53,49 млрд грн.

За період дії воєнного стану в Україні в рамках програми укладено 11 623 кредитних договорів на загальну суму 46,89 млрд грн.

Із них 920,4 млн грн підприємці отримали на інвестиційні цілі, 4,32 млрд грн – як антикризові кредити, понад 4 млрд грн – як рефінансування попередньо отриманих кредитів; 19,4 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників, ще 18,2 млрд грн – на антивоєнні цілі.

Зазначається, що програму реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП). Єдиним учасником ФРП є уряд в особі Міністерства фінансів, що координує усі аспекти діяльності Фонду.

На сьогодні за Державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%" ФРП уклав угоди про співробітництво з 42 банками.