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Новини
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"Альфа-Банк Україна" вимагає через суд від "Акордбанку" повернення $8 мільйонів

альфа-банк

"Альфа-Банк Україна" (Sense Bank) подав позов на "Акордбанк" за невиконання угоди форексного свопу з продажу-купівлі іноземної валюти проти гривні у сумі $8 млн.

Інформація про судову справу з’явилась в реєстрі судових справ, передає Економічна правда. 

За інформацією "Альфа-Банку", "Акордбанк" має заборгованість у розмірі $8 млн та не виконує зобов’язання посилаючись на форс-мажорні обставини. Це може стати першим прецендентом судового вирішення господарського спору в умовах воєнного стану з посиланням на форс-мажорні обставини в банківському секторі.

В "Альфа-Банку" відмовились від коментарів. Водночас юристи, ознайомлені зі справою, на правах анонімності стверджують, що "Акордбанк" має можливість виконати умови договору і в даному випадку використовує форс-мажор як привід для ухилення від зобов’язань.

"Крім того у зв’язку із тим, що один із ключових власників "Акордбанк" – чоловік Оксани Маркарової, Посла України в США, "Акордбанк" вважає, що "Альфа-Банк" не наважиться подати позов, щоб уникнути конфлікту з посадовою особою", – зазначає представник юридичної компанії.

Нагадаємо, що після накладання санкцій на акціонерів "Альфа-Банку" – Міхаіла Фрідмана та Петра Авена – НБУ відсторонив їх від управління та призначив їхнім незалежним довіреним представником болгарського економіста та ексдержавного діяча Сімеона Дянкова.

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Альфа Банк ще не закрили ? Це ж російський банк ! Чи вже дали цим росіянам українське громадянство ?
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22.08.2022 13:51 Відповісти
Зелений вже давно фридману дав громадянство тільки нам поки не каж
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22.08.2022 14:04 Відповісти
як закрити - там друзья
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22.08.2022 17:09 Відповісти
Актив банк Андрийка Клюєва топ менеджерами якого були супруги схлопнувся першим у травні 2014 року. Вивели банки "якорних пайщиків і утворили АККОРД де супруг вже власником інший супруг. А це відголоски виводу капіталів якорних пайщиків. Міша заплатив більше і вже він банкує на Банковій
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22.08.2022 14:41 Відповісти

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