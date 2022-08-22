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Польща передала Україні 5 тисяч терміналів Starlink

starlink

Польща передала Україні п’ять тисяч терміналів супутникового зв’язку Starlink.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

За його словами, це допоможе українцям завжди бути на зв‘язку, а об’єктам критичної інфраструктури – працювати в найскладніших умовах.

"Дуже дякую державному cекретарю з цифровізації Польщі Янушу Цешинські за такий важливий крок", – зазначив міністр.

Як повідомлялося, на кінець липня в Україні працювало понад 12 тисяч терміналів Starlink

Нагадаємо, Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) передало уряду України 5000 терміналів Starlink завдяки партнерству з компанією SpaceX, які здатні забезпечити безперебійну передачу даних з будь-якої точки України.

Крім того, глобальна супутникова система для доступу до інтернету Starlink відкрила представництво в Україні та отримала відповідну ліцензію.

Автор: 

Польща (2465) Мінцифри (835) Starlink (113)


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