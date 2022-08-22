Польща передала Україні 5 тисяч терміналів Starlink

Польща передала Україні п’ять тисяч терміналів супутникового зв’язку Starlink.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

За його словами, це допоможе українцям завжди бути на зв‘язку, а об’єктам критичної інфраструктури – працювати в найскладніших умовах.

"Дуже дякую державному cекретарю з цифровізації Польщі Янушу Цешинські за такий важливий крок", – зазначив міністр.

Як повідомлялося, на кінець липня в Україні працювало понад 12 тисяч терміналів Starlink.

Нагадаємо, Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) передало уряду України 5000 терміналів Starlink завдяки партнерству з компанією SpaceX, які здатні забезпечити безперебійну передачу даних з будь-якої точки України.

Крім того, глобальна супутникова система для доступу до інтернету Starlink відкрила представництво в Україні та отримала відповідну ліцензію.