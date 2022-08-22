Кабмін запланував ліквідацію Держрезерву

Кабінет міністрів схвалив Стратегію реформування системи державного матеріального резерву на період до 2025 року, яка передбачає ліквідацію Державного агентство резерву.

Як повідомляє пресслужба Міністерства економіки, разом з ліквідацією Держрезерву та вирішенням питання заборгованостей підприємства, його збиткові підприємства планується передати до Фонду державного майна, а нафтобази – до НАК "Нафтогаз України".

Водночас замість ліквідованого Держагентства резерву буде створено новий центральний орган виконавчої влади, який діятиме за новими принципами.

Крім того, ухвалена Стратегія передбачає перегляд номенклатури матеріальних цінностей держрезерву. Вона складатиметься з соціально важливих товарів за окремими напрямками:

енергетичний кошик (вугілля, газ, бензин, дизпаливо);

оборонний кошик (авіаційний керосин, моторні мастила, дизельне паливо, військові сухпайки, комплексти хімічного захисту);

продовольчий кошик (білкові та супові суміші, сублімовані фрукти та овочі, продукти тривалого зберігання, таблетки для очищення води);

медичний кошик (антибіотики, ліки першої необхідності, медичні маски, фізрозчини, шприци тощо).

Очікується, що такий набір товарів дозволить державі оперативно реагувати у кризових ситуаціях, забезпечуючи населення та ЗСУ всім необхідним.

Читайте також: Кабмін знову змінив очільника Держрезерву

"Реформа запроваджує нові підходи до зберігання матеріальних цінностей. Наприклад, паливно-мастильні матеріали будуть розміщуватись на базі конфіскованих у РФ активів та автозаправних станцій, у приватних власників нафтобаз та на територіях дружніх до України країн ЄС. Це дозволить диверсифікувати зберігання пального та зменшити ризики його знищення окупантами", – зазначається у повідомленні Мінекономіки.

Крім того, інформація про усі запаси матеріального резерву буде оцифрована, а їхній рух та облік буде здійснюватися через електронні реєстри.