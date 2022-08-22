Прокуратура виявила розтрату коштів на реконструкції Маріїнського палацу

Київська міська прокуратура повідомила про підозру фізичній особі-підприємцю у заволодінні державними коштами при реконструкції Маріїнського палацу у Києві.

Згідно з матеріалами слідства, підприємець протягом 2017-2018 років на виконання умов договору здійснював технічний нагляд за проведенням реставраційних робіт Маріїнського палацу в м. Києві, повідомляє пресслужба прокуратури.

"З метою заволодіння бюджетними коштами чоловік вніс до офіційних документів неправдиві відомості про залучення до цих робіт осіб, які насправді не мали відповідних повноважень, та як наслідок заволодів вказаними коштами держави. Збитки державним інтересам складають понад 1, 3 млн. гривень", – зазначається у повідомленні.

В прокуратурі уточнили, що ці обставини були виявлені Державною аудиторською службою України під час проведення ревізії та підтверджені судовими експертизами.

Підозру підприємцю складено за ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України (заволодіння державними коштами шляхом підроблення фінансово-господарських документів).