Туреччина збільшила закупівлю російської нафти вдвічі

Туреччина цьогоріч почала купувати вдвічі більше нафти в Росії.

Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на дані аналітичної компанії Refinitiv Eikon, передає галузеве видання enkorr.

Зазначається, що торгівля "процвітала" ще з весни. Турки активно скуповують сорти Urals та Siberian Light – понад 200 тисяч барелів на день. Минулорій цей показник був на рівні 98 тис. барелів за день.

"Турецьким компаніям не заборонено вести справи з російськими партнерами. Вони заповнюють порожнечу після виходу з ринку РФ європейських компаній через початок повномасштабної війни в Україні", – кажуть експерти.

Головні турецькі нафтопереробні заводи (НПЗ) Tupras та азербайджанський завод SOCAR STAR значно збільшили споживання російської нафти Urals та Siberian Light цього року, скоротивши закупівлі північноморських, іракських та західноафриканських сортів.

Останні кілька років НПЗ STAR збільшив закупівлі норвезької нафти Johan Sverdrup та іракської нафти, близьких за якістю до Urals, оскільки російська нафта зросла в ціні. Ціни на нафту з РФ впали до історичного мінімуму, якщо порівняти з маркою Brent, нафта з Північного моря та Іраку, навпаки, подорожчала.

Refinitiv Eikon повідомляє, що НПЗ STAR закупить приблизно 90 тис. барелів російської нафти у січні-серпні цього року. У ці ж місяці 2021 року компанія придбала 48 тис. барелів на добу.

Турецькі НПЗ Tupras куплять у Росії близько 111 тис. барелів нафти у січні-серпні 2022 року. За аналогічний період минулого року вони купили лише 45 тис. барелів.

Трейдер на середземноморському ринку нафти у спілкуванні із Reuters констатував очевидність вибору турецьких партнерів. Їх ніхто не обмежував у закупівлі російської нафти. Турецькі НПЗ отримують добрий прибуток після перероблення нафти Urals.