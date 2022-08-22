У Росії почали закриватись аптеки

Кількість аптек у Росії зменшилася перше з середини 2020 року, коли вони закривалися через запроваджені у зв’язку з пандемією обмеження.

За даними аналітиків RNC Pharma, у другому кварталі кількість аптек у Росії зменшилася на 275 – до 71 981 точок, пише російський "Коммерсант".

Гендиректор рязанської "Аптека Фарма" Олександр Миронов підтвердив, що в Москві, де мережа почала відкривати точки, багато пропозицій з оренди приміщень, які раніше займали аптеки. Він пояснив це падінням платоспроможності покупців та зміною політики фармкомпаній щодо просування своєї продукції.

До кінця року, за його прогнозом, тенденція досягне піку і галузь може втратити 1-2% об'єктів.

За даними DSM Group, після ажіотажного попиту в березні після вторгнення російських військ в Україну та падіння курсу рубля, коли продажі аптек у грошовому вираженні зросли рік до року на 72,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року, виручка фармретейлерів почала падати.

При цьому вихід з ринку невеликих мереж посилив консолідацію ринку федеральними гравцями. Лідером ринку за кількістю аптек стала краснодарська мережа "Апрєль", яка у другому кварталі відкрила 621 нову точку, а їхня загальна кількість досягла 4100.