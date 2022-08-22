Метрополітен Харкова не працюватиме на День Незалежності через комендантську годину
Через запровадження "довгої" комендантської години у Харківській області метрополітен Харкова змінить графік роботи, а 24 серпня працюватиме лише у режимі укриття.
Як повідомляє пресслужба комунального підприємства "Харківський метрополітен", в 22, 23 та 25 серпня метро працюватиме з 7:00 до 18:00.
Прес-секретар підприємства Олексій Біттнер також повідомив, що 24 серпня метрополітен, як і раніше, працюватиме як укриття.
"Зміни стосуються лише роботи з перевезення пасажирів", – наголосив Біттнер.
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показати весь коментар23.08.2022 00:18 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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