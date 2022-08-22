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Метрополітен Харкова не працюватиме на День Незалежності через комендантську годину

метро,харків

Через запровадження "довгої" комендантської години у Харківській області метрополітен Харкова змінить графік роботи, а 24 серпня працюватиме лише у режимі укриття.

Як повідомляє пресслужба комунального підприємства "Харківський метрополітен", в 22, 23 та 25 серпня метро працюватиме з 7:00 до 18:00.

Прес-секретар підприємства Олексій Біттнер також повідомив, що 24 серпня метрополітен, як і раніше, працюватиме як укриття.

"Зміни стосуються лише роботи з перевезення пасажирів", – наголосив Біттнер.

Автор: 

Метрополітен (614) Харків (735)


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Харків що, Єрусалим на сході України? Бо у них що не кернес, то біттнер
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23.08.2022 00:18 Відповісти

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