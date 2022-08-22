Завод Hyundai у Казахстані призупинив випуск двох моделей через нестачу комплектуючих з Росії

Завод Hyundai Trans Kazakhstan тимчасово припиняє випуск моделей Hyundai Accent та Hyundai Creta через припинення постачання комплектуючих із Росії.

Про це повідомив місцевий дилер Hyundai компанія Astana Motors, передає казахська редакція Forbes.

"У зв'язку з геополітичною ситуацією навесні припинилося постачання комплектуючих із Російської Федерації. Весь цей час підприємство працювало на запасах, а також домовилося з Hyundai Motor Company про екстрену квоту на постачання комплектуючих з інших країн. Наразі опрацьовується питання про подальші поставки та нові логістичні ланцюжки. Усі наявні комплектуючі освоєні. Нових постачань найближчим часом не очікується", – йдеться у повідомленні.

В компанії додали, що клієнтам, які чекають на автомобілі Hyundai Ассent і Hyundai Creta, пропонують залишитися в черзі і чекати на поновлення виробництва моделей або стати в чергу на іншу модель Hyundai.

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Водночас у повідомленні зазначається, що завод Hyundai Trans Kazakhstan не відмовляється від зобов'язань зі збільшення виробництва автомобілів і розширює модельну лінійку. Так, у дилерських центрах вже представлена модель i30, найближчим часом також надійде у продавж компактний кросовер Bayon.

Hyundai Trans Kazakhstan, є дочірнім підприємством Astana Motors. Перший автомобіль крупновузлового складання зійшов з лінії у квітні 2020 року, восени того ж року відбувся запуск лінії дрібновузлового складання, включаючи операції зі зварювання та фарбування.