Україна та Польща домовилися про співпрацю у сфері кіберзахисту

Міністерство цифрової трансформації України, Держспецзв’язку та Канцелярія прем’єр-міністра Польщі підписали меморандум про взаєморозуміння у сфері кіберзахисту.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

"Зараз відбувається перша світова кібервійна. Тому об'єднання зусиль та обмін практиками – логічний крок у цій сфері. Із Польщею ми маємо не тільки спільний фізичний кордон, а ще й спільні проблеми у кіберпросторі, де зазнаємо однакових атак. Упевнений, що разом у цій боротьбі ми станемо сильнішими та ефективнішими", – зазначив віцепрем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Меморандум забезпечить посилення спільної боротьби зі злочинами у кіберпросторі та зробить обмін досвідом та інформацією про кіберінциденти швидшим і ефективнішим.

Також Україна та Польща нарощуватимуть присутність на міжнародній арені: участь в міжнародних організаціях, виступи на конференціях із кіберу, багатосторонні формати діалогу та консультації. Окрім цього, сторони запобігатимуть поширенню фейків та дезінформації в інформаційному просторі.