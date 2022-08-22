Суд арештував $1,6 мільйона, вилучені під час обшуку в квартирі Мартиненка

Вищий антикорсуд задовольнив клопотання Національного антикорупційного бюро та арештував $1,57 млн та 1,3 млн грн, вилучені під час обшуку квартири, якою користується екснардеп Микола Мартиненко.

Про це йдеться в повідомленні ГО "Центр протидії корцпції".

"Захист депутата що тільки не вигадував, щоб переконати суд, що Мартиненко не має жодного стосунку до цих грошей. Мовляв, це гроші дружини, які вона планувала використати для повернення частини позики. За версією захисту, позику в 25 млн грн дружина взяла ще у 2013 році для відкриття салону краси", – сказано в повідомленні.

Але, як зазначають у ЦПК, доходів дружини Мартиненка ніяк не вистачило б, щоб заощадити таку значну суму; людина, яка начебто дала їй позику, на дату "підписання" угоди у Києві перебувала за кордоном; умовою надання позики було майбутнє оформлення салону, яке на той момент оформлення було завершене.

У кінці липня 2022 року детективи НАБУ повідомили про нову підозру колишньому народному депутату ексголові комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки в одержанні неправомірної вигоди та відмиванні коштів.

Як повідомлялося, 22 травня 2018 року Спеціальна антикорупційна прокуратура (САП) направила до суду обвинувальний акт за звинуваченням колишнього парламентаря Мартиненка, а також Сергія Переломи, Руслана Журила, Олександра Сорокіна, Володимира Богданця та Валерія Василькова у справі про заволодіння коштами держпідприємств "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" (СхідГЗК) та "Енергоатом".

Підозрюваним інкримінується вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 209 (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом), ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України (створення злочинної організації)".

Зокрема, Мартиненку та Василькову інкримінується заволодіння коштами "Енергоатому" при укладанні та виконанні контрактів з постачання обладнання для зазначеного підприємства від чеської компанії Skoda JS, укладанні та виконанні контракту між Skoda JS та компанією Bradcrest Investments SA на загальну суму 6,4 млн євро.

Крім того, Мартиненко, Перелома, Журило, Сорокін та Богданець звинувачуються у заволодінні коштами ДП "СхідГЗК" у сумі $17,28 млн шляхом неправомірного укладання та подальшого виконання контракту купівлі-продажу уранового концентрату для ДП "СхідГЗК" через австрійську компанію-посередника Steuer und Handelsgesellschaft mbH. Однак вироку у цій справі досі немає.