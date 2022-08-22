Через "Дія.Підпис" тепер можна отримати інформацію до документів про освіту

Отримати інформацію з ЄДЕБО (Єдиної державної електронної бази з питань освіти) щодо деяких документів про освіту та періодів навчання можна за допомогою сервісу "Дія.Підпис".

Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України.

Раніше скористатися цією послугою можна було виключно через особистий кваліфікований електронний підпис. Водночас сервіс "Дія.Підпис" не потребує окремої процедури замовлення електронного підпису та надає змогу отримати інформацію, використовуючи застосунок "Дія" у смартфоні.

Користувачам необхідно:

зайти на сторінку реєстру.

серед сервісів підпису обрати "Дія.Підпис".

зчитати QR-код, що з’явиться на екрані застосунку "Дія".

пройти ідентифікацію.

накласти електронний підпис на документ і отримати послугу..

Раніше команда ДП "Інфоресурс" створила чатбот "ОсвітаВсім", в якому учасники вступної кампанії можуть оперативно дізнатися дати вступу, знайти контакти служби підтримки, переглянути відеоінструкції з реєстрації електронних кабінетів тощо.