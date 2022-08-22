Нацбанк викупив військові облігації уряду ще на 5 мільярдів

Портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у власності Національного банку України (НБУ) 22 серпня збільшився ще на 5 млрд грн.

Про це свідчать дані Нацбанку про ОВДП, які знаходяться в обігу.

Так, станом на 19 серпня у власності НБУ перебували облігації внутрішньої державної позики загальною вартістю 559,57 млрд грн, станом на 22 серпня їх вартість зросла до 564,49 млрд грн.

Таким чином, Нацбанк залишається найбільшим власником ОВДП за сумою, у червні вперше за останні роки обійшовши за цим показником банки, у власності яких наразі знаходяться облігації на 513,98 млрд грн.

Крім того, ОВДП вартістю 70,46 млрд грн знаходяться у власності нерезидентів, на 66,13 млрд грн – юридичних осіб, 30,18 млрд грн – фізичних осіб, 0,54 млрд грн – територіальних громад.

Як повідомлялося, 28 липня портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у власності Національного банку збільшився ще на 12,5 млрд грн – до 556,1 млрд грн.

За даними Міністерства фінансів, з початку повномасштабної війни РФ проти України станом на 16 серпня НБУ викупив ОВДП на 255 млрд грн.