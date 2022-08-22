Шольц хоче домовитися з Канадою про заміну російської сировини

Канцлер Німеччини Олаф Шольц та віцеканцлер Роберт Габек прибули до Канади у супроводі бізнес-делегації, щоб домовитися про розширення співпраці у видобутку й постачанні сировини та енергоносіїв як альтернативи російським.

Про це повідомляє DW.

За словами Шольца, Канада "має такі самі багаті поклади корисних копалин, як і Росія – з тією різницею, що це надійна демократія".

Зазначається, що в ході триденного візиту до Канади Шольц хоче значно розширити співпрацю обох країн щодо розробки сировинних ресурсів.

За словами канцлера, він має намір відкрити у Канаді нові галузі співпраці. Водночас Берлін та Оттава планують тісно взаємодіяти у створенні водневої енергетики.

У свою чергу Габек спростував повідомлення, що Німеччині не вдається знайти на світовому ринку необхідних об'ємів скрапленого газу, щоб замінити їм газові поставки з Росії. Проблемою для Німеччини є відсутність необхідної інфраструктури для СПГ, зазначив Габек в ефірі німецького телеканалу ZDF. Тому на німецькому узбережжі будують термінали для прийому скрапленого газу, при цьому сам газ уже закуплено в достатній кількості, додав німецький міністр.

У ході візиту також планується підписати угоди про тісне співробітництво у виробництві та транспортуванні водню, постачанні до Німеччини скрапленого природного газу, видобутку в Канаді мінералів та металів, зокрема нікелю, кобальту, літію та графіту, необхідних для виробництва акумуляторів та батарейок.