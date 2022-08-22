Турецька авіакомпанія відмовилася літати на українських літаках у Росію

Нова турецька авіакомпанія Mavi Gok Aviation (MGA) не стала використовувати українські літаки для перевезення російських туристів на курорти Туреччини.

Це показав аналіз avianews.com.

Припущення щодо цього виникли в ЗМІ після того, як авіаперевізник поповнив свій флот двома літаками Boeing 737-800. Їх до цього використовувала чартерна авіакомпанія Azur Air Ukraine.

MGA та Azur Air Ukraine пов’язані з туроператором ANEX Tour. Компанія активно працювала на українському та російському туристичному ринку до 24 лютого та мала власну авіакомпанію в Росії – Azur Air.

Через європейські та американські санкції ANEX Tour більше на мав можливості використовувати в повну силу російську Azur Air для перевезення туристів з Росії на турецькі курорти. Через це в ЗМІ почали поширюватися припущення, ніби MGA на українських літаках почне перевозити росіян.

Станом на 22 серпня флот MGA складається з трьох Boeing 737-800: два літаки надійшли з України (реєстрації TC-MGB, TC-MGD), один – з Південною Кореї (TC-MGC). Жоден із них із моменту початку роботи в Туреччині не літав до Росії.

MGA задіяла літаки для рейсів переважно з країн Євросоюзу на турецькі курорти. Одиничні польоти один з літаків виконав із Молдови, Ірану та Боснії і Герцеговини до Туреччини.