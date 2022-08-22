Зеленський підписав закон про забудову з обов’язковими укриттями

Президент України Володимир Зеленський підписав закон 2297-ІХ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення вимог цивільного захисту під час планування та забудови територій".

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.

Як зазначається, закон передбачає зміну підходів до формування системи споруд цивільного захисту під час планування та забудови територій на рівні містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях. Зокрема, документація має обов’язково містити розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту, який визначає план розвитку захисних споруд та забезпечення безперешкодного доступу до укриттів.

Документ містить такі ініціативи:

врахування заходів цивільного захисту ще на стадії розроблення містобудівної документації;

обов’язковості залучення представників Державної служби з надзвичайних ситуацій до розгляду містобудівної документації на засіданнях архітектурно-містобудівних рад;

спрощення процедури передачі земельних ділянок для розміщення захисних споруд цивільного захисту;

наявність в містобудівних умовах та обмеженнях вимог про необхідність передбачення у складі проєктної документації інженерно-технічних заходів цивільного захисту;

обов’язковості розміщення споруд цивільного захисту (укриттів, сховищ, бомбосховищ) під час будівництва об’єктів, на яких постійно перебуватимуть понад 50 осіб або періодично перебуватимуть понад 100 осіб;

забезпечення утримання захисних споруд цивільного захисту у готовності.

Нагадаємо, 29 липня 2022 року Верховна Рада України прийняла в цілому законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення вимог цивільного захисту під час планування та забудови територій" (№7398). Документ розроблений Мінрегіоном спільно з ДСНС, Комітетом ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування й Комітетом ВР з питань екологічної політики та природокористування.

Раніше Міністерство внутрішніх справ зазначало, що близько 20 тис. закладів усіх рівнів та форм власності потребують обладнання укриттів.