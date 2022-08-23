Fitch підтвердило рейтинги українських держбанків

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгострокові рейтинги дефолту емітента (РДЕ) семи українських банків в іноземній (LTFC) та національній валюті (LTLC) на рівні "CCC-" та "CCC" відповідно.

Про це сказано в повідомленні агентства, передає Інтерфакс-Україна.

Як повідомляється, йдеться про чотири держбанки – "Ощадбанк", "Укрексімбанк", "Приватбанк", "Укргазбанк" і банки ПУМБ, "Альфа-Банк Україна" та "ПроКредит Банк" (Україна).

Згідно з релізом, Fitch також знизило рейтинг стійкості (VR) "Приватбанку" до "ccc-" з "ccc" та шести інших банків – до "cc" із "ccc", щоб відобразити підвищені суверенні ризики та ризики операційного середовища для кредитоспроможності банків як окремих банків.

Агентство зазначає, що рейтингові дії щодо банків були за зниженням суверенного рейтингу України в результаті операції з відстрочення виплат за 13 випусками суверенних єврооблігацій приблизно на $22 млрд до "CC" з "CCC".

Підтвердження РДЕ банків в іноземній валюті на рівні "CCC-" відображає, на думку Fitch, напружену, але загалом адекватну ліквідність банків в іноземній валюті порівняно з їхніми потребами. Цьому сприяють різні заходи регулювання капіталу та валютного контролю, введені з початку війни для зниження ризиків відтоку депозитів та капіталу та підтримки стабільності та довіри до банківської системи.

Агентство очікує, що банки продовжать обслуговувати свої зовнішні зобов'язання, вказуючи, що на кінець 2021 року зовнішній борг банківського сектора становив лише 3% від загальних зобов'язань сектору і, здебільшого, був зосереджений в "Ощадбанку" та "Укрексімбанку". Їхні наступні виплати за єврооблігаціями обмежені за розміром і мають бути здійснені у вересні 2022 року (близько $70 млн для "Ощадбанку") та у січні 2023 року (близько $25 млн для "Укрексімбанку").

Fitch уточнює, що РДЕ в іноземній валюті держбанків та "ПроКредит Банку" визначаються рейтингами підтримки акціонерів – держави та материнського ProCredit Holding AG&Co. – "ccc-", тоді як у "Альфа-Банку" та ПУМБ рейтинг підтримки з боку держави відсутній.

Агентство додає, що підтвердження довгострокових РДЕ банків у національній валюті на рівні "CCC", що на один щабель вище за їх довгострокові РДЕ в інвалюті, відображає введені обмеження на зняття готівки та 100% держгарантією на всі депозити фізосіб на час війни та три місяці після неї. Крім того, Нацбанк пропонує підтримку ліквідності в гривні для банків, що все разом допомогло з початку війни збільшити депозити в гривні приблизно на 16%.

Fitch також вказує, що присвоєні банкам РДЕ на один щабель вище за РДЕ України тому, що агентство вважає нижчим ризик того, що офіційні органи накладатимуть обмеження на банки з обслуговування ними своїх зобов'язань порівняно з самою державою.

"Рейтинги стійкості відображають нашу думку про високі ризики для самостійних бізнес-профілів українських банків, викликаних війною. Це відображено в нашій оцінці операційного середовища для українських банків, яке було змінено з "ccс" на "cc", – пояснило Fitch.

Його базовий сценарій полягає в тому, що дуже високі ризики операційного середовища призведуть до різкого збільшення проблемних кредитів, які вимагатимуть значних резервів, що поставить під загрозу платоспроможність банків.

"Ми вважаємо, що ризик короткострокової нестачі капіталу у банків з рейтингом стійкості на рівні "cc" високий, оскільки банкам, ймовірно, буде потрібна поблажливість з боку НБУ або екстрена підтримка капіталу. В результаті, при рейтингу стійкості "cc" ми вважаємо, що банкрутство банків є більш можливим сценарієм. Вища стійкість Приватбанку на рівні "ccc-" відображає нашу думку про значно сильніші буфери покриття збитків, ніж у інших шести банків", – вказує Fitch.

Що стосується рейтингів єврооблігацій "Ощадбанку" та "Укрексімбанку", випущених через британські SSB No.1 PLC та Biz Finance PLC відповідно, то він відповідають їх РДЕ в інвалюті "CCC-", тоді як рейтинг субординованого боргу "Укрексімбанку", залученого через Biz Finance PLC був знижений до "C" із "CC".

Fitch додає, що позитивна рейтингова дія найближчим часом є малоймовірною.