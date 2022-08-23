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"Укрзалізниця" запустила два модернізовані пасажирські поїзди

укрзалізниця

АТ "Укрзалізниця" 23 серпня запустила два модернізовані пасажирських потяги: на маршруті Київ Рівне Луцьк розпочав курсування модернізований електропотяг Skoda, а на маршруті Київ Біла Церква запущено приміський електропотяг, оновлений в межах проєкту Kyiv City Express.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.

Обидва поїзди були модернізовані на українському підприємстві – Київському електровагоноремонтному заводі "Укрзалізниці".

Поїзд Skoda на маршруті Київ – Рівне – Луцьк складається з шести двоповерхових вагонів і має 636 місць. Поїзд є інклюзивним та передбачає комфортне перевезення пасажирів з дітьми та велосипедистів. Він може перевозити близько 40 тис. пасажирів на місяць.

Водночас модернізований потяг Kyiv City Express із Києва до Білої Церкви курсуватиме на найбільш завантаженому напрямку Київщини – фастівському. Наразі заповненість становить 80% у 25 парах потягів на цьому напрямку, в той час як, середній вік вагонів становить 30 років.

Як і Skoda, цей модернізований потяг є інклюзивним.

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потяг (1310) Укрзалізниця (4831) Мінінфраструктури (1376)


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