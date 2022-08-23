Податкова повідомила про можливі обмеження у роботі електронних сервісів

Державна податкова служба повідомила про можливі обмеження в роботі електронних сервісів (у тому числі Електронного кабінету) 23 та 24 серпня.

Про це повідомляє пресслужба ДПС.

Зазначається, що це робиться з метою захисту прав платників податків в умовах воєнного стану та забезпечення кіберзахисту критичної інформаційної інфраструктури напередодні Дня Державного Прапора України та Дня Незалежності України.

"Для приймання та обробки податкових накладних та розрахунків коригування до ЄРПН наступний операційний день розпочнеться о 8:00 25 серпня 2022 року", – йдеться у повідомленні.