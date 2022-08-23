Банки видали кредитів під державні гарантії на 44 мільярди

У рамках підтримки мікро-, малого та середнього бізнесу в Україні з початку використання інструменту державних гарантій на портфельній основі з грудня 2020 року видано 14 570 кредитів на загальну суму 44,15 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

У липні укладено 357 кредитних договорів на суму 1,3 млрд грн із часткою зобов’язань за основним боргом, гарантованих державою, в обсязі 669 млн грн.

Загалом станом на 1 серпня 2022 року 26 банків-кредиторів обслуговують 14 367 кредитів на суму 43,5 млрд грн. Зобов’язання за основним боргом, що частково забезпечений державними гарантіями на портфельній основі, становили 27,4 млрд грн. Це близько 78% від загального ліміту наданих гарантій (35,01 млрд грн).

За кількістю кредитів, виданих під державні гарантії на портфельній основі лідирує "Приватбанк" – наразі обслуговується 9 648 кредитів на загальну суму 13,63 млрд грн, що складає 86% від ліміту таких гарантій, наданих цьому банку. Другим за кількістю таких кредитів є "Ощадбанк" – 2 107 кредитів на загальну суму 7 млрд грн (відповідно – 81% від ліміту банку).

Найбільший обсяг кредитів видано в Одеській області, де загалом видано 1 058 кредитів на 3,37 млрд грн. У Кіровоградській області таких кредитів видано 748 на 3,15 млрд грн, у Дніпропетровській області – 1 298 кредит на 2,93 млрд грн та у Києві – 699 кредитів на 2,8 млрд грн.

За видом економічної діяльності найбільше кредитів, частково забезпечених державними гарантіями на портфельній основі, видано у таких сферах: