Нацбанк відновив плату за послуги національної платіжної системи "Простір"

Національний банк поновлює низку тарифів на послуги Національної платіжної системи "Український платіжний простір" (НПС "Простір"), дія яких була тимчасово зупинена після початку воєнного стану в Україні.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Так, Нацбанк повертає тарифи за:

супроводження учасників та незалежних процесингових центрів, підключених до Центрального маршрутизатора і розрахунково-клірингового центру НПС "Простір" (стягувалася щомісячна плата);

супроводження програмного забезпечення сервера авторизації (стягувалася щомісячна плата за кожен комплект);

надання інформаційних виписок засобами електронної пошти (стягувалася плата за кожний Кб інформації);

інформаційні послуги, які надаються інформаційним еквайрам за перевірку, маршрутизацію, оброблення інформаційних даних (стягувалася щомісячна плата за кожний пристрій, що є джерелом первинної інформації, дані з якого оброблялися протягом місяця).

Тарифи поновлюються для учасників платіжної системи з 26 серпня 2022 року, а для незалежних процесингових центрів та юридичних осіб – з 24 серпня 2022 року.

"Таке рішення ухвалене через потребу забезпечити безперебійне функціонування та подальший розвиток національної платіжної системи", – йдеться у повідомленні.

Водночас зазначається, що тарифи за всі інші послуги та операції, що надаються або здійснюються Нацбанком у НПС "Прострір", діятимуть без змін.