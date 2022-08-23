Прибуток українських банків впав з початку року в 11 разів, – Нацбанк

Прибуток українських банків у січні-липні 2022 року скоротився у 10,8 раза до 3,4 млрд грн.

Про це свідчать дані Національного банку, передає Інтерфакс-Україна.



За даними регулятора, доходи банків за сім місяців зросли на 26% проти показника за аналогічний період минулого року – до 189,08 млрд грн. Зокрема, комісійний дохід зріс на 20,5% – до 112,374 млрд грн.



При цьому результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу був позитивним і становив 27,21 млрд грн, тоді як за аналогічний період минулого року він був негативним і становив 409 млрд грн.



Водночас витрати банківської системи за січень-липень 2022 року зросли у 1,68 раза порівняно з цим показником 2021 року – до 185,67 млрд грн, у тому числі відрахування до резервів – у 12,3 раза, до 73,5 млрд грн. Водночас комісійні витрати зросли на 1,87% – до 18,8 млрд грн,



Як повідомлялося, українські банки у 2021 році подвоїли чистий прибуток – до 77,5 млрд грн порівняно з 41,3 млрд грн у 2020 році.