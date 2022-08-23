Нідерланди виділять Україні додаткову допомогу на 80 мільйонів євро

Нідерланди планують надати Україні додаткову допомогу у зв’язку з війною загальним обсягом 80 млн євро.

Про це повідомили у Міністерстві оборони Нідерландів за підсумками візиту до Києва міністерки оборони Кайси Оллонгрен та міністерки зовнішньої торгівлі Лісьє Схрейнемахер, передає "Європейська правда".

Найбільша сума – 65 млн євро – передбачається на допомогу й інвестиції для відбудови після бойових дій. Ще 10 млн євро будуть виділені на розмінування.

Окремий 1 млн євро передбачений для підтримки відбудови Херсона, Одеси та Миколаєва. Розробляти і втілювати ці плани допоможе Асоціація муніципалітетів Нідерландів.

Ще 2,5 млн євро будуть надані Європейському банку реконструкції та розвитку для експертної підтримки в Україні макроекономічної реформи та реформ для підвищення якості управління та верховенства права.

2 млн євро нададуть Фонду народонаселення ООН на підтримку постраждалих від сексуального і гендерно-обумовленого насильства.

Із початку повномасштабної війни Нідерланди виділили на підтримку України зброю, боєприпаси та обладнання загальною вартістю понад 210 млн євро. Також 90 нідерландських інструкторів беруть участь у базовій підготовці для українських військових у Великій Британії.

Міністерка Оллонгрен зазначила, що Нідерланди продовжать надавати Україні таку підтримку.

Вона обговорювала з міністром оборони України Олексієм Резніковим механізми сталої підтримки, наприклад, з можливістю прямої закупівлі необхідного в оборонно-промислового комплексу. На додачу, Нідерланди готові ділитися своїм досвідом щодо підтримки ветеранів, які повертаються з передової.

Зазначимо, що візит відбувся 22 серпня. Нідерландські міністерки відвідали у тому числі Ірпінь, Бучу та аеропорт Гостомеля.