СБУ вперше заблокувала криптогаманець "волонтера", який збирав кошти для армії РФ

За ініціативою СБУ заблоковано віртуальний криптогаманець громадянина РФ, який називає себе волонтером і від початку повномасштабного вторгнення РФ збирає гроші на потреби армії окупантів.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

На момент блокування на рахунку росіянина накопичилося понад 800 тис. у гривневому еквіваленті. Наразі ці кошти арештовано і вирішується питання про їх відслідковування та виведення в українську юрисдикцію.

Зазначається, що арешт вдалося реалізувати завдяки доказовій базі, яку зібрали слідчі СБУ, та сприянню іноземних криптокомпаній.

Правоохоронці встановили, що значну частину пожертв зловмисник спрямовував на купівлю військового спорядження бойовикам терористичних організацій "Л/ДНР".

Від початку широкомасштабного вторгнення РФ "волонтер" просував у соцмережах ідею про необхідність фінансової допомоги учасникам незаконних збройних формувань. Для цього регулярно створював тематичний фото- і відеоконтент, поширював аналогічні дописи своїх однодумців та звітував про використання зібраних коштів.

Спонсору терористів повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України.

Як зазначили в СБУ, тепер така ж участь чекає й інших російських "волонтерів", які спонсорують війну в Україні.