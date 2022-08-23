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Новини
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Німеччина заповнила свої сховища газу на 80%

газ,рф

Заповненість газових сховищ Німеччини досягала понад 80%.

Як повідомляє dpa, про це свідчать дані, опубліковані європейським регулятором газових сховищ, передає Європейська правда.

Дані публікуються із затримкою, тож у вівторок стали відомі цифри станом на неділю – тоді заповненість становила 80,14%.

Уряд Німеччини встановив мету заповнити сховища щонайменш на 85% до 1 жовтня та 95% до 1 листопада. Заповненості 75%, яку визначили метою на 1 вересня, вдалося досягти на два тижні раніше.

Виконавчий директор Trading Hub Europe Торстен Франк вважає, що Німеччина зможе досягти цілей, хоча можливі певні регіональні відмінності. "У нас хороший прогрес із наповненням сховищ і скороченням споживання, тож я впевнений, що приватні домогосподарства взимку не будуть мерзнути", – прокоментував він.

Раніше повідомлялося, що Німеччина цього року спромоглася знизити споживання газу на 14-15% і влада країни має намір ще більше знизити споживання енергоресурсів.

Автор: 

газ (8014) Німеччина (1904)


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Що ж вас так цікавить на скільки заповнила Німечина. А наскільки заповнила Україна, когось цікавить?
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23.08.2022 15:39 Відповісти
А про що ще буде писати Бульварна правда? Про великі успіхи Зелі і зеленої шобли, 100500 ботів Порошенка і будні бізнесменів в Монако.
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23.08.2022 17:17 Відповісти

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