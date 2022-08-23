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Новини
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Кабмін передав контроль над азартними іграми очільнику Мінцифри Федорову

федоров,михайло

Кабінет міністрів відніс лотереї та азартні ігри до компетенції віцепрем’єр-міністра, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Про це йдеться у постанові Кабміну №924 від 19 серпня 2022 року.

Раніше випуск та проведення лотерей належали до компетенції першого віцепрем'єр-міністра – міністра економіки Юлії Свириденко.

Згідно з рішенням Кабміну, тепер випуск та проведення лотерей, а також організація та проведення азартних ігор належать до компетенції голови Мінцифри Федорова.

Також питаннями лотерей та азартних ігор займеться Урядовий комітет з питань цифрової трансформації, освіти, науки та інновацій, охорони здоров'я, захисту довкілля та природних ресурсів, правової політики, азартних ігор та лотерей.

Автор: 

лотерея (63) Федоров Михайло (266) Мінцифри (835)


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Що за чорт цей федоров?
Цікаво скільки бабок на це міністерство виділяють, і чи потрібно нам це міністерство і його робота під час війни. Чи все як завжди робиться? Хазяїн Зе сказав що є людина, потрібно посадити на посаду і виділяти гроші з бюджету.
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23.08.2022 14:18 Відповісти
А чи потрібен такий чорт як ти? Я вважаю що ні.

А Федоров тепер велика людина. Він крім Дії яка мало кому зрозуміла, дав Україні Старлінки випросивши їх в Ілона Маска та спасши цим нас.
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23.08.2022 18:18 Відповісти
Чекайте! Скоро в Дії будемо приймати ставки та крутити рулетку!
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23.08.2022 14:30 Відповісти
а комісія по азартним іграм бере зарплату
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23.08.2022 15:16 Відповісти
"Дійну корову" передають по естафеті)
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23.08.2022 17:07 Відповісти
"проведення азартних ігор належать до компетенції голови Мінцифри Федорова"
На часі передача до компетенції мінцифри федорова:
- збут наркотиків
- проституція
- інши класні зе ништяки
Отримання послуг - через Дію
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23.08.2022 20:20 Відповісти

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