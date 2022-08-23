Кабмін передав контроль над азартними іграми очільнику Мінцифри Федорову

Кабінет міністрів відніс лотереї та азартні ігри до компетенції віцепрем’єр-міністра, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Про це йдеться у постанові Кабміну №924 від 19 серпня 2022 року.



Раніше випуск та проведення лотерей належали до компетенції першого віцепрем'єр-міністра – міністра економіки Юлії Свириденко.



Згідно з рішенням Кабміну, тепер випуск та проведення лотерей, а також організація та проведення азартних ігор належать до компетенції голови Мінцифри Федорова.



Також питаннями лотерей та азартних ігор займеться Урядовий комітет з питань цифрової трансформації, освіти, науки та інновацій, охорони здоров'я, захисту довкілля та природних ресурсів, правової політики, азартних ігор та лотерей.