Кабмін передав контроль над азартними іграми очільнику Мінцифри Федорову
Кабінет міністрів відніс лотереї та азартні ігри до компетенції віцепрем’єр-міністра, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.
Про це йдеться у постанові Кабміну №924 від 19 серпня 2022 року.
Раніше випуск та проведення лотерей належали до компетенції першого віцепрем'єр-міністра – міністра економіки Юлії Свириденко.
Згідно з рішенням Кабміну, тепер випуск та проведення лотерей, а також організація та проведення азартних ігор належать до компетенції голови Мінцифри Федорова.
Також питаннями лотерей та азартних ігор займеться Урядовий комітет з питань цифрової трансформації, освіти, науки та інновацій, охорони здоров'я, захисту довкілля та природних ресурсів, правової політики, азартних ігор та лотерей.
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Цікаво скільки бабок на це міністерство виділяють, і чи потрібно нам це міністерство і його робота під час війни. Чи все як завжди робиться? Хазяїн Зе сказав що є людина, потрібно посадити на посаду і виділяти гроші з бюджету.
А Федоров тепер велика людина. Він крім Дії яка мало кому зрозуміла, дав Україні Старлінки випросивши їх в Ілона Маска та спасши цим нас.
На часі передача до компетенції мінцифри федорова:
- збут наркотиків
- проституція
- інши класні зе ништяки
Отримання послуг - через Дію