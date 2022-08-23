Фонд гарантування виставив на продаж активи банків на 1 мільярд

Протягом поточного тижня, з 22 до 26 серпня, Фонд гарантування вкладів фізосіб запланував продаж активів 4 банків, що ліквідуються, на загальну суму 943,7 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Фонду.

Із них на суму 657,23 млн грн виставлено на продаж права вимоги за виданими банками кредитами, а на суму 286,52 млн грн нерухоме майно, земельні ділянки та інші основні засоби.

Зокрема, цього тижня продаватимуться активи ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" ("Промінвестбанк") на загальну суму 618,23 млн грн. Серед активів – кількарівневі квартири в таунхаусах у Козині; кредити із комплексами з переробки молока у заставі; кредити, в заставі за якими будівля котельні, виробничий корпус площею понад 10 тис. кв м, вантажівки та запчастини.

Також на продаж виставлять активи АТ "КБ "Земельний капітал" на 312,92 млн грн. Серед активів – приміщення головного офісу банку у Дніпрі та комплекс будівель і споруд заводу з переробки кукурудзи у Черкаській області.

Крім того, продаватимуть активи АТ "Місто Банк" на 12,4 млн грн – дачний будинок разом із земельною ділянкою в Одесі, а також ПАТ "Златобанк" на 200 тис. грн – автомобіль Kia Magentis 2009 року випуску.