Нацбанк запропонував позбавити всіх резидентів Росії бездоганної ділової репутації

Національний банк України пропонує становити на постійній основі резидентство РФ як нову ознаку небездоганної ділової репутації.

Відповідний проєкт змін до нормативно-правових актів Нацбанку щодо процедур ліцензування та реєстрації надавачів фінансових послуг оприлюднено для громадського обговорення, повідомляє пресслужба регулятора.

"Під час дії воєнного стану важливо унеможливити ризик здійснення управління надавачами фінансових послуг особами, у яких є громадянство, податкове резидентство або які постійно проживають чи знаходяться в державі, що здійснює збройну агресію проти України (далі – держава-агресор), або особами, зареєстрованими в державі-агресорі", – зазначається у повідомленні.

Для цього пропонується внести до Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг, якими встановити на постійній основі нову ознаку небездоганної ділової репутації:

для фізичних осіб – наявність в особи громадянства або податкового резидентства чи місця постійного проживання держави-агресора;

для юридичних осіб – особа, зареєстрована або є податковим резидентом чи її місцезнаходженням є держава-агресор.

Таким особам заборонятиметься використовувати право голосу за їх акціями та частками і здійснювати будь-яке управління небанківською фінансовою установою.

Також пропонується визначити процедуру призначення довіреної особи, якій надається право голосу й управління та яка має відповідати вимогам Національного банку щодо ділової репутації й іншим вимогам.

Крім того, Нацбанк пропонує оновити ряд інших положень у зв’язку із введенням в дію з 1 серпня закону "Про платіжні послуги":