Нацбанк запропонував позбавити всіх резидентів Росії бездоганної ділової репутації
Національний банк України пропонує становити на постійній основі резидентство РФ як нову ознаку небездоганної ділової репутації.
Відповідний проєкт змін до нормативно-правових актів Нацбанку щодо процедур ліцензування та реєстрації надавачів фінансових послуг оприлюднено для громадського обговорення, повідомляє пресслужба регулятора.
"Під час дії воєнного стану важливо унеможливити ризик здійснення управління надавачами фінансових послуг особами, у яких є громадянство, податкове резидентство або які постійно проживають чи знаходяться в державі, що здійснює збройну агресію проти України (далі – держава-агресор), або особами, зареєстрованими в державі-агресорі", – зазначається у повідомленні.
Для цього пропонується внести до Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг, якими встановити на постійній основі нову ознаку небездоганної ділової репутації:
- для фізичних осіб – наявність в особи громадянства або податкового резидентства чи місця постійного проживання держави-агресора;
- для юридичних осіб – особа, зареєстрована або є податковим резидентом чи її місцезнаходженням є держава-агресор.
Таким особам заборонятиметься використовувати право голосу за їх акціями та частками і здійснювати будь-яке управління небанківською фінансовою установою.
Також пропонується визначити процедуру призначення довіреної особи, якій надається право голосу й управління та яка має відповідати вимогам Національного банку щодо ділової репутації й іншим вимогам.
Крім того, Нацбанк пропонує оновити ряд інших положень у зв’язку із введенням в дію з 1 серпня закону "Про платіжні послуги":
- врегулювати порядок видачі ліцензії на торгівлю валютними цінностями з метою уніфікації підходу до видачі ліцензії на торгівлю валютними цінностями та загального підходу до видачі ліцензій на інші фінансові послуги;
- врегулювати процедуру реорганізації надавачів фінансових послуг, надавачів фінансових платіжних послуг;
- визначити оновлені підходи до оцінки походження джерел коштів для формування статутного капіталу;
- виключити норми щодо потреби погодження, набуття або збільшення істотної участі в небанківській фінансовій установі (крім страховика), запровадити процедуру погодження Національним банком набуття істотної участі в надавачах фінансових платіжних послуг;
- передбачити процедуру визнання власника істотної участі в надавачі фінансових послуг (особи, яка незалежно від формального володіння має значний або вирішальний вплив на управління або діяльність надавача);
- розширити вимоги Положення про ліцензування на надавачів фінансових платіжних послуг, зокрема: до системи корпоративного управління, керівників та порядку їх призначення, до правил суміщення посад, відокремлених підрозділів, до порядку погодження набуття або збільшення істотної участі, критеріїв оцінки фінансового та майнового стану. Також передбачити процедуру скасування рішення про погодження набуття або збільшення істотної участі в надавачі фінансових платіжних послуг у разі виявлення недостовірної інформації та процедуру ліквідації філії іноземної платіжної установи та філії іноземної установи електронних грошей;
- уточнити порядок дій надавача фінансових послуг і Національного банку в разі виявлення ознак ненадання надавачем фінансових послуг жодної фінансової послуги протягом року з дня отримання ліцензії;
- передбачити право Національного банку на встановлення тимчасової заборони використання власником істотної участі в небанківській фінансовій установі права голосу та визначити порядок призначення довіреної особи, якій передається право брати участь у голосуванні.
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