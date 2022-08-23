Російський "Сбєрбанк" продав свою "дочку" в Казахстані національному керуючому холдингу країни "Байтерек".

Про це повідомляє пресслужба "Байтереку".

Зазначається, що сторони підписали відповідну угоду купівлі-продажу всього пакету акцій, її планують закрити найближчим часом.

Так, "Сєрбанк" ухвалив рішення про вихід із казахстанського ринку, керуючись "поточною геополітичною обстановкою та діючи на користь клієнтів дочірнього банку".

"Приймаючи рішення про придбання "Сбєрбанку Казахстан", холдинг "Байтерек" оцінив його високу значущість для фінансової системи країни. Сучасна інфраструктура та технології, якими володіє банк, дозволять у короткий термін повернути банк до повноцінної роботи та розпочати фінансування реального сектора економіки Казахстану", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, Національний банк України після початку повномасштабного російського вторгнення 25 лютого 2022 року відкликав банківську ліцензію та ліквідував "Міжнародний резервний банк" (українську "дочку" "Сбєрбанку"). Згідно з указом президента Володимира Зеленського, примусово вилучаються 100% акцій українського "МР банку", що належать "Сбєрбанку Росії".

У відповідь "Сбєрбанк" заявив про плани оскаржити це рішення у арбітражі.