Фінляндія підтримує запровадження нових санкцій проти Росії, – голова уряду

Фінляндія готова ще більше посилити санкції щодо Росії.

Про це прем'єр-міністр країни Санна Марін заявила на зустрічі з послами республіки, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Санкції проти Росії бути продовжені і навіть посилені", – сказала вона.

Марін також зазначила, що майбутня осінь у Європі буде складною, оскільки ціни на енергоносії зростають.

"Проте, відмова від копалин енергоносіїв Росії має бути повною", – сказала прем'єр.

Водночас голова уряду висловилася за посилення зв'язків Фінляндією з країнами Балтії після вступу до НАТО.

"Членство Фінляндії в НАТО зблизить відносини з Естонією. Ми могли б уважніше прислухатися до наших друзів у країнах Балтії в останні десятиліття, коли йшлося про нашу спільну безпеку та Росію", – сказала прем'єр-міністр.

Як повідомлялося, Естонія пропонує включити до восьмого пакету санкцій Євросоюзу проти Росії всеосяжне ембарго на енергоносії, а також остаточне відключення російських банків від системи розрахунків SWIFT.