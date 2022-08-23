Кабмін запровадив компенсацію відсоткової ставки за експортними кредитами від ЕКА

Кабінет міністрів на засіданні у вівторок, 23 серпня, затвердив Порядок та умови часткової компенсації відсоткової ставки за експортними кредитами, отриманими українськими експортерами в банках, що підписали договір про співробітництво із Мінекономіки та "Експортно-кредитним агентством".

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

Він уточнив, що затвердження порядку дозволить запровадити механізм компенсації відсоткової ставки за експортними кредитами.

"Передбачено, що компенсація відсотків здійснюється щомісяця виходячи із суми фактично сплачених позичальниками уповноваженому банку відсотків за користування кредитом за відповідний період", – уточнив Мельничук.

За даними Мінекономіки станом на початок серпня, Експортно-кредитне агентство підтримало контракти на суму 188 млн грн. Загалом банки-партнери програми погодили 18 заявок , які передбачають надання коштів українським підприємцям на постачання продукції міжнародним покупцям. Кредитні кошти отримають виробники гофрованого паперу та картону, смаженого насіння соняшника, гумової продукції, меблів, твердопаливних котлів.

Наразі банки, які здійснюють експортне кредитування за підтримки ЕКА, опрацьовують 20 заявок від постачальників на суму 88,1 млн грн.