В Україні почали створення єдиного реєстру адрес

Міністерство цифрової трансформації та Міністерство розвитку громад та територій України розпочали створення Єдиного державного реєстру адрес (ЄДРА), Реєстру будівель та споруд (РБС) та вдосконалили для цього програмне забезпечення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ).

Про це йдеться в повідомленні Мінрегіону.

"Сьогодні в країні є декілька проблем, які ускладнюють надання якісних та зручних електронних послуг громадянам. Зокрема відсутність єдиного джерела даних про адреси та будівлі, суперечність адрес про один і той самий будинок у різних реєстрах, неповнота адресних даних про квартири, садиби, офісні та промислові будівлі. З метою вирішення цих проблем Мінцифри та Мінрегіон запускають Єдиний державний реєстр адрес (ЄДРА) та Реєстр будівель та споруд (РБС)", – повідомив заступник міністра розвитку громад та територій України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Олександр Дудченко.

Також Дудченко зазначив, що Мінцифри та Мінрегіон вдосконалили програмне забезпечення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва для того, щоб працівники органів місцевого самоврядування могли швидко наповнити ці реєстри правильними записами.

Працювати з реєстрами адрес, будівель та споруд потрібно буде працівникам органів місцевого самоврядування. У ЄДЕССБ розроблений спрощений та автоматизований підхід для наповнення їх даними. Працівникам ОМС не потрібно наповнювати ці реєстри з нуля. Вони зможуть в електронному вигляді швидко створити реєстр адрес на базі існуючих офіційних списків адрес та підтвердити правильні записи в них.

Зазначається, що створення таких реєстрів передбачено законом 2486-ІХ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення вимог цивільного захисту під час планування та забудови територій", який 22 серпня підписав президент України.

Закон визначає для органів місцевого самоврядування такі строки: