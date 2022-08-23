Нацбанк спростив порядок оброблення готівки банками в районах бойових дій

Національний банк України уточнив порядок автоматизованого оброблення готівки банками в умовах дії воєнного стану в Україні.

Відповідні норми містить постанова правління НБУ №182 від 19 серпня, що набирає чинності з 24 серпня, повідомляє пресслужба регулятора.

Зокрема, з 24 серпня лише банки (філії та відділення), які розташовані та функціонують або межують з прифронтовими районами відповідно до визначеного Міністерством з питань реінтеграції окупованих територій України актуального переліку територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), на підставі розпорядчого акта НБУ (прийнятого на клопотання банків) можуть застосовувати:

оброблення банкнот на обладнанні для автоматизованого оброблення готівки в режимі суцільного її перерахунку, без сортування на придатні та зношені;

підкріплення філій і відділень та видачі клієнтам зношеної/значно зношеної готівки.

Решта банків (філій та відділень) України повинні здійснювати подальше оброблення готівки, як і до війни – автоматизованим способом, застосовуючи сортування на придатні та зношені (відповідно до нормативно-правових та розпорядчих актів Національного банку України).

В НБУ очікують, що це сприятиме удосконаленню подальшої роботи банків з готівкою в умовах дії воєнного стану в Україні.