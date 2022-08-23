Кабмін взяв під контроль створення нових держпідприємств

Кабінет міністрів на засіданні у вівторок, 23 серпня, ухвалив рішення, яким зобов’язав погоджувати утворення державних підприємств та установ, до статутного капіталу яких передається державне майно.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

"Установлено, що в період воєнного стану утворення державних підприємств, установ, організацій, заснування господарських організацій, до статутного капіталу яких передається державне майно, суб’єктами управління об’єктами державної власності здійснюється за погодженням з Кабінетом міністрів", – написав Мельничук.