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Кабмін взяв під контроль створення нових держпідприємств

кабмін

Кабінет міністрів на засіданні у вівторок, 23 серпня, ухвалив рішення, яким зобов’язав погоджувати утворення державних підприємств та установ, до статутного капіталу яких передається державне майно.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

"Установлено, що в період воєнного стану утворення державних підприємств, установ, організацій, заснування господарських організацій, до статутного капіталу яких передається державне майно, суб’єктами управління об’єктами державної власності здійснюється за погодженням з Кабінетом міністрів", – написав Мельничук.

Автор: 

Кабмін (7832) приватизація (1365) ФДМУ (1381) Мельничук Тарас (2)


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