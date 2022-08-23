Китайський експорт до Росії впав у 2 рази, – дослідження

Міжнародні санкції проти Росії через її агресію щодо України завдають значної шкоди російській економіці, а експорт Китаю до Росії з початку року до квітня 2022 року скоротився майже на 50%.

Про це з посиланням на дослідження Єльського університету повідомляє Державний департамент США, передає Укрінформ.

У дослідженні розглядаються наративи кремлівської пропаганди та наводяться пояснення фахівців, чому вони не відповідають дійсності.

Автори дослідження, зокрема, спростовують твердження російської пропаганди про те, що вплив західних санкцій на російську економіку не є вагомим. Вони стверджують, що насправді вплив санкцій на російську економіку є дуже відчутним, свідченням чого є намагання президента РФ Путіна легалізувати крадіжку інтелектуальної власності з "недружніх країн".

Також у дослідженні спростовується теза про те, що РФ нібито може швидко переорієнтуватися із західних ринків на ринки "дружніх" країні, зокрема Китаю.

"Публічно Росія рекламує свої торгові відносини з Китайською Народною Республікою (КНР), щоб компенсувати дефіцит імпорту та експорту. Насправді це нерівноправні відносини, оскільки Росія потребує КНР набагато більше, ніж КНР потребує Росії. Станом на 2021 рік КНР була основним джерелом імпорту Росії, однак Росія посідає лише 11 місце серед найбільших імпортерів товарів КНР. Експорт КНР до Росії з початку року до квітня 2022 року скоротився майже на 50%", – зазначили фахівці Єльського університету.

Дослідники також вказують на те, що Росія не зможе швидко переорієнтувати експорт свого природного газу з Європи до країн Азії, оскільки понад 90% російського газу транспортується по трубопроводах, переважна більшість яких з’єднані з нафтопереробними заводами в Європі, а будівництво нових трубопроводів чи морських терміналів потребуватиме часу та дуже значних коштів.

У матеріалі також спростовується міф російської пропаганди про міцність рубля. Автори дослідження зазначають, що курс рубля є штучним і тримається винятково завдяки "драконівським фінансовим обмеженням", які завдають значної шкоди як бізнесу, так і населенню країни.

Наостанок експерти розглянули твердження російської пропаганди про те, що пересічні росіяни нібито не відчувають на собі впливу західних санкцій.

"Різні дані показують, як жахливий стан російської економіки негативно впливає на життя пересічних росіян. Інфляція в залежних від імпорту секторах, таких як побутова техніка та лікарняні послуги, зросла на 40-60%. У травні 2022 року продажі нових автомобілів впали на 84%, що вказує на те, що споживачі в Росії не мають довіри до економіки, щоб робити великі покупки. Звіти свідчать про те, що російське внутрішнє виробництво в багатьох секторах було серйозно порушено, що вплинуло на громадян Росії. Наприклад, російські компанії припинили виробництво автомобільних подушок безпеки або антиблокувальних систем через брак необхідних компонентів, піддаючи російських споживачів більшому ризику", – зазначають автори дослідження.