Міноборони призначило нового керівника "Укрспецекспорту"

Міністерство оборони з 23 серпня призначило генеральним директором Держкомпанії з імпорту та експорту послуг військового та спеціального призначення "Укрспецекспорт" Бориса Жукова.

Згідно з інформацією у системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку у вівторок, Жукова призначено наказом від 17 серпня, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За офіційними даними, Жуков за останні п'ять років обіймав посаду заступника гендиректора "Укрспецекспорту", а також займав "керівну посаду в СБУ".

Раніше міністр оборони Олексій Резніков наказами від 29 липня звільнив Вадима Ноздрю з посади гендиректора "Укрспецекспорту" та Євгена Ларіна з посади директора "Спецтехноекспорту".

Ноздря очолював "Укрспецекспорт" із січня 2020 року, до цього він обіймав посаду директора Львівського КП "Зелене місто".

Як повідомлялося, "Укрспецекспорт" у 2021 році скоротив чистий прибуток у 2,2 рази до 2020 року – до 122,28 млн грн, чистий дохід зріс на 2% – до 2,02 млрд грн.

У першому кварталі поточного року чистий дохід скоротився у 3,7 раза (до аналогічного періоду 2021 року) – до 124,66 млн грн, чистий прибуток зріс у 2,4 раза – до 41,24 млн грн