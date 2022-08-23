БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
397 0

На Миколаївщині зупинили роботу 12 найбільших підприємств, – очільник ОВА

кім

Принаймні 12 найбільших підприємств Миколаївської області наразі не працюють внаслідок вторгнення військ Російської Федерації.

Про це на брифінгу повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, передає Інтерфакс-Україна.

"Що стосується бізнесу, бізнес-активності та оборотних коштів, то все дуже погано: не працює дуже багато підприємств, принаймні 12 найбільших, вони не працюють", – сказав очільник області.

Водночас голова ОВА зазначив, що "через те, що у нас (у Миколаївській області, – ред.) розташовані військові частини (область – на другому місці в країні), наповнення бюджету у нас поки що нормальне".

Крім того, за словами Кіма, аграрії Миколаївської області вже зібрали понад 80% зернових і зараз планують посівну кампанію.

Автор: 

Миколаїв (328) Миколаївська область (176) Кім Віталій (12)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 