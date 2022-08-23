На Миколаївщині зупинили роботу 12 найбільших підприємств, – очільник ОВА
Принаймні 12 найбільших підприємств Миколаївської області наразі не працюють внаслідок вторгнення військ Російської Федерації.
Про це на брифінгу повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, передає Інтерфакс-Україна.
"Що стосується бізнесу, бізнес-активності та оборотних коштів, то все дуже погано: не працює дуже багато підприємств, принаймні 12 найбільших, вони не працюють", – сказав очільник області.
Водночас голова ОВА зазначив, що "через те, що у нас (у Миколаївській області, – ред.) розташовані військові частини (область – на другому місці в країні), наповнення бюджету у нас поки що нормальне".
Крім того, за словами Кіма, аграрії Миколаївської області вже зібрали понад 80% зернових і зараз планують посівну кампанію.
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