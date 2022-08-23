Роботу відновили вже понад 80% підприємств, – Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що до роботи повернулося вже понад 80% підприємств.

Про це Шмигаль сказав на засіданні уряду 23 серпня, передає Інтерфакс-Україна.

"Кредитні, податкові, регуляторні стимули разом із іншою точковою допомогою дозволили утримати економічний фронт. Як наслідок, зараз до роботи повернулося понад 80% підприємств", – повідомив Шмигаль.

За словами прем'єра, уряд допоміг переїхати понад 600 компаніям до безпечних регіонів, де вони відновили виробництво.

"Нам вдалося більш ніж на 80% засіяти минулорічні площі сільськогосподарських земель та розпочати жнива. Енергетична та банківська системи стабільно працюють", – наголосив він.

Станом на кінець липня повідомлялося, що в рамках програми релокації бізнесу 692 підприємства переміщено із зони активних бойових дій в безпечні регіони України, із них вже 477 компаній відновили свою роботу.