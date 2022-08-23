БЕБ заявило про припинення спроби махінацій з ПДВ на 840 мільйонів

Завдяки превентивним заходам співробітників Бюро економічної безпеки службові особи 30 суб’єктів господарювання подали уточнюючі розрахунки та зменшили заявлену до відшкодування суму в розмірі 837 млн грн.

Як повідомляє пресслужба БЕБ, аналітики установи досліджували господарські операції компаній, які претендували на відшкодування ПДВ з бюджету, вивчали їхні фінансові транзакції, обсяги імпортованих товарів та аналізували дані Єдиного реєстру податкових накладних. У результаті викрили кілька компаній, які мали на меті отримати неправомірне відшкодування ПДВ.

Детективи БЕБ провели огляд складських приміщень згаданих компаній та встановили, що залишки товару фактично відсутні. Їх реалізували раніше за готівку та не відобразили в податковій та фінансовій звітностях.

Бюро направили до Державної податкової служби України рекомендації щодо проведення перевірок з питань достовірності нарахування сум бюджетного відшкодування ПДВ.

Таким чином необґрунтоване відшкодування ПДВ в розмірі 837 млн грн було упереджено.

"Використання бізнесом таких схем призводить до вимивання коштів з державного бюджету, а діяльність таких компаній здійснюється в сірій зоні або в тіні. Одне із завдань БЕБ – це максимальна мінімізація тіньового сектору економіки. БЕБ, у першу чергу, – аналітичний орган, робота детектива керована аналітикою. Це дозволяє упереджувати порушення без перешкоджання діяльності легального бізнесу", – зазначив заступник директора БЕБ Олександр Кучеренко.

За останні три місяці співробітники БЕБ вже проаналізували діяльність понад 5 тис. суб’єктів господарської діяльності. Серед них встановлено 148 компаній, які сформували суми від’ємного значення податкового кредиту за рахунок товарних залишків, імпортованих впродовж 2021 року, що викликало підозру в правомірності заявлених сум у фахівців БЕБ.

Найгірша ситуація спостерігається у Львівської області, де, на думку фахівців БЕБ, більша половина заяв на відшкодування ПДВ може бути неправомірною.