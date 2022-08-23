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Нацкомісія оштрафувала п’ять обленерго за порушення умов приєднання до мереж

нкрэку

Нацкомісія, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), оштрафувала на 170 тис. грн "ДТЕК Київські регіональні електромережі", на 85 тис. грн АТ "Чернігівобленерго" та на стільки ж АТ "Вінницяобленерго", ПАТ "Черкасиобленерго" та ПрАТ "ДТЕК Київські електромережі".

Відповідні рішення регулятор ухвалив на засіданні 23 серпня на підставі позапланових невиїзних перевірок діяльності названих операторів системи розподілу (ОСР), у ході яких було встановлено порушення ліцензійних умов ОСР, у тому числі затягування термінів приєднання споживачів до електромереж, передає Інтерфакс-Україна.

"ДТЕК Київські регіональні електромережі" при цьому було оштрафовано двічі з накладенням штрафів по 85 тис. грн. за двома актами перевірок із аналогічними порушеннями щодо перевищення термінів надання послуг на приєднання.

У свою чергу "Вінницяобленерго" було оштрафовано за порушення вимоги про безоплатну видачу технічних умов на приєднання, а "Черкасиобленерго" – за порушення термінів узгодження проектно-кошторисної документації.

Автор: 

обленерго (325) НКРЕКП (1446) штраф (1136)


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