Google боротиметься з фейками про українських біженців у Євросоюзі

Дочірня компанія Google Jigsaw наступного тижня розпочне кампанію протидії дезінформації про українських біженців у Польщі, Словаччині та Чехії на основі досліджень психологів двох британських університетів.

Про це повідомляє Reuters.



Співпрацюючи з Jigsaw, психологи з університетів Кембриджа та Брістоля створили 90-секундні ролики, спрямовані на "щеплення" людей від шкідливого контенту в соціальних мережах.



Ролики, які будуть показуватися в рекламних блоках на YouTube, Twitter, TikTok і Facebook, мають на меті допомогти людям виявити емоційну маніпуляцію та цапів відбувайлів в заголовках новин.



Кампанія спрямована на підвищення стійкості до наративів проти біженців у партнерстві з місцевими неурядовими організаціями, фахівцями з перевірки фактів, науковцями та експертами з дезінформації.



"Ми розглядаємо це як пілотний експеримент, тому немає абсолютно жодних причин, щоб цей підхід не можна було застосувати в інших країнах", – сказала керівниця відділу досліджень у Jigsaw Бет Голдберг.



"Польщу обрали тому, що в ній найбільше українських біженців", – сказала вона, додавши, що Чехія та Словаччина будуть корисними лідерами для решти Європи.



Кампанія триватиме один місяць.