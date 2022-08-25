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Google боротиметься з фейками про українських біженців у Євросоюзі

гугл,google

Дочірня компанія Google Jigsaw наступного тижня розпочне кампанію протидії дезінформації про українських біженців у Польщі, Словаччині та Чехії на основі досліджень психологів двох британських університетів.

Про це повідомляє Reuters.

Співпрацюючи з Jigsaw, психологи з університетів Кембриджа та Брістоля створили 90-секундні ролики, спрямовані на "щеплення" людей від шкідливого контенту в соціальних мережах.

Ролики, які будуть показуватися в рекламних блоках на YouTube, Twitter, TikTok і Facebook, мають на меті допомогти людям виявити емоційну маніпуляцію та цапів відбувайлів в заголовках новин.

Кампанія спрямована на підвищення стійкості до наративів проти біженців у партнерстві з місцевими неурядовими організаціями, фахівцями з перевірки фактів, науковцями та експертами з дезінформації.

"Ми розглядаємо це як пілотний експеримент, тому немає абсолютно жодних причин, щоб цей підхід не можна було застосувати в інших країнах", – сказала керівниця відділу досліджень у Jigsaw Бет Голдберг.

"Польщу обрали тому, що в ній найбільше українських біженців", – сказала вона, додавши, що Чехія та Словаччина будуть корисними лідерами для решти Європи.

Кампанія триватиме один місяць.

Автор: 

Google (587) біженці (694) фейк (25)


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