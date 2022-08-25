Чорнобильська АЕС відновила переробку та захоронення радіоактивних відходів

Чорнобильська АЕС 21 серпня передала на захоронення першу партію радіоактивних відходів (РАВ) після деокупації промислового майданчика.

Про це повідомляє пресслужба АЕС.

За словами заступника начальника цеху переробки радіоактивних відходів Іллі Шумкова, перед тим, як відновити повноцінну роботу інфраструктури з переробки РАВ, було проведено низку заходів, щоб пересвідчитися у безпечній та коректній роботі устаткування та систем, задіяних у технологічному процесі переробки відходів.

"Ми провели перевірку функціонального стану всього обладнання, задіянного у технологічному процесі як формування упаковки РАВ, так і підготовки до відправлення та відправлення упаковок РАВ на захоронення.

Для відновлення практичних навичок увесь наш персонал, що бере участь у переробці відходів, пройшов курс тренувань. Тренування з останньою зміною успішно завершилися 14 серпня", – пояснив Шумков.

Також ЧАЕС провела переговори з постачальником цементів необхідних для імобілізації рідких радіоактивних відходів, а також переглянула виробничий графік постачання упаковок РАВ для захоронення.

"Ми переконані, що до кінця 2022 року ми виконаємо поставлені плани у повному обсязі", – наголосив Шумков.

Як повідомлялося, ввечері 31 березня Державне агентство України з управління зоною відчуження повідомило, що російські окупаційні війська залишили територію Чорнобильської АЕС, яка була захоплена з 24 лютого.