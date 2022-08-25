Суд арештував активи ще чотирьох російських компаній на 72 мільйони, – СБУ

За рішенням Київського районного суду Харкова накладено арешт на корпоративні права чотирьох компаній на загальну суму близько 72 млн грн. Кінцевим бенефіціаром цих фірм з Харкова, Львова та Дніпра є громадянка РФ з Тамбова.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що ці компанії займаються роздрібною торгівлею непродовольчими товарами по всій території України.

"Свої прибутки в нашій державі кожна з цих фірм перераховувала власниці, яка у свою чергу сплачує податки до держбюджету РФ. У такий спосіб фактично відбувалось фінансування військової агресії Росії проти України", – йдеться у повідомленні.

СБУ також встановила, що статутні капітали чотирьох вказаних фірм сформовані за рахунок "відмитих" доходів "головної" харківської компанії, активи якої за матеріалами СБУ були арештовані ще у червні 2022 року.

Наразі триває передача активів в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

СБУ продовжує досліджувати всі обставини роботи цих підприємств у рамках кримінального провадження за ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.