Звільнять 2300 росіян: Американська Citigroup згортає банківський бізнес в Росії

Американська фінансова корпорація Citigroup Inc. закрває свій роздрібний банк у Росії після того, як спроби продати його не мали успіху.

Згідно з офіційним повідомлення корпорації, Citi згортає свої банківські операції для споживачів і місцеві комерційні банківські операції в країні.

Корпорація також продовжить активний продаж деяких російських активів.

"У цьому кварталі розпочнуться заходи щодо згортання споживчого та місцевого комерційного банківського обслуговування. Очікується, що сорочення торкнеться приблизно 2300 співробітників і 15 відділень. Споживчі товари та канали, які постраждали від виходу, включають депозити, інвестиції, кредити та картки. Припинення діяльності буде здійснено відповідно до чинних норм, і Citi виконуватиме свої зобов’язання перед клієнтами, співробітниками та партнерами", – зазначається у повідомленні.

Водночас Citi продовжить обслуговувати своїх багатонаціональних інституційних клієнтів, особливо тих, які вирішують складне завдання згортання своєї діяльності в Росії.

У зв’язку з планом згортання діяльності в Росії, Citi очікує приблизно $170 мільйонів збитків, головним чином протягом наступних 18 місяців.

На початку липня ЗМІ повідомляли про переговори Citigroup Inc про продаж свого бізнесу в Росії з російським "Експобанком". Однак на початку серпня російський президент Владімір Путін до кінця 2022 року заборонив компаніям з країн, які сама Росія вважає "недружніми", проводити угоди з акціями зареєстрованих у РФ банків.

У березні американська Citigroup заявила, що прискорить вихід з російського бізнесу, однак виконання зобов’язань перед клієнтами потребуватиме певного часу. Компанія також припинила залучати нових клієнтів в РФ.

Раніше Citigroup розкрила розмір ризику на свої російські активи – $9,8 млрд, або 0,4% від усіх активів групи.

Усі внутрішні операції Citi у Росії здійснюються через дочірній "Сітібанк". Чисті інвестиції Citi у Росію станом на 31 грудня 2021 року склали приблизно $1 млрд, більша частина цих коштів захеджована від послаблення курсу за рахунок форвардних контрактів. Ризик Citi за зобов'язаннями третіх сторін оцінюється в $8,2 млрд. Ця цифра включає корпоративні та споживчі кредити, боргові цінні папери, угоди репо, а також кошти на депозитах у Банку Росії та інших фінансових установах.

Citi був одним із перших міжнародних банків, що вийшли на російський ринок. Група відкрила своє представництво в Москві в 1992 році, через рік отримала ліцензію для ведення банківської діяльності в Росії. У 2022 році "Сітібанк" посів шосте місце у рейтингу найнадійніших російських банків за версією Forbes.