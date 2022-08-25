"Перший пішов": Мін’юст ініціював конфіскацію активів російського мільярдера Євтушенкова

Міністерство юстиції України подало до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) позов про стягнення на користь держави активів, що безпосередньо або опосередковано належать російському мільярдеру Володимиру Євтушенкову бенефіціару російської АФК "Система" та колишнього співвласника мобільного оператора "Vodafone Україна".

Склад суду було призначено 24 серпня, а розгляд справи у ВАКС призначено на 31 серпня, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як треті особи у справі до судового процесу зазначені АТ "Український науково-дослідний проектно-конструкторський та технологічний інститут трансформаторобудування", ТОВ Науково-інженерний центр "ЗТЗ-Сервіс", ТОВ "Електрозавод-ВІТ", ТОВ "ІТМ-Україна", ТОВ "Смарт Діджитал Солюшнс" та АТ ХК "Електрозавод".

За даними "Інституту законодавчих ідей", це перший подібний позов у ​​рамках оновленого у травні законодавства про санкції, а сам позов разом із доповненнями містить понад 500 сторінок.

ВАКС має 10 днів на його розгляд. Після рішення ВАКС сторони мають п'ять днів на його оскарження в Апеляційній палаті ВАКС з можливістю продовження ще на 10 днів.

Рішення РНБО щодо блокування активів Євтушенкова було введено у дію указом президента від 24 травня цього року.