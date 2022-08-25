Обсяг введеного в експлуатацію житла впав за пів року вдвічі, – Держстат

Введення в експлуатацію житла в Україні за підсумками січня-червня 2022 року скоротилося вдвічі порівняно з аналогічним періодом 2021 року до 2,42 млн кв. м

Про це повідомила Державна служба статистики, передає Інтерфакс-Україна.

При цьому уточнюється, що дані наведені з урахуванням житла, запровадженого згідно з тимчасовим порядком прийняття в експлуатацію будинків, збудованих без дозволу на виконання будівельних робіт.

Згідно з повідомленням, у містах з початку року введено в експлуатацію 1,61 млн кв. м житла (66,6% загального обсягу), у сільській місцевості – 808,1 тис. кв. м. При цьому 46,3% загального обсягу житла запроваджено в одноквартирних будинках, 53,6% – у будинках із двома та більше квартирами, 0,1% – у гуртожитках.

Загалом за звітний період в експлуатацію введено 27,4 тис. квартир, що на 54% менше, ніж у першій половині 2021 року. При цьому у містах запроваджено 21,2 тис. квартир, у селах – 7,1 тис. квартир.

За підсумками першого півріччя найбільше житла введено у Київській (382,3 тис. кв. м, 15,8% загального обсягу), Львівській (305,1 тис. кв. м, 12,6%), Одеській (231,9%). тис. кв. м, 8,8%), Івано-Франківській (155,3 тис. кв. м, 6,4%) та Закарпатській (134,3 тис. кв. м, 5,6%) областях та Києві (300,5 тис. кв. м, 12,4%).

Відповідно до статданих, скорочення обсягу введення житла зафіксовано у всіх регіонах України, крім Полтавської області, де введено в експлуатацію на 34,8 процентних пункти більше житла, ніж торік (119 тис. кв. м).

Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Криму та Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, нагадує Держстат.