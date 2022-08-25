Велика Британія та Україна домовилися про відновлення транспортної інфраструктури

Міністерство транспорту Великої Британії й Міністерство інфраструктури України підписали угоду про план дій з відновлення пошкодженої війною української транспортної інфраструктури.

Про це повідомляється на сайті британського уряду, передає LIGA.net.

Згідно з документом, Британія надасть Україні експертну підтримку й обладнання для відновлювальних робіт.

Експертна підтримка стосуватиметься реконструкції аеропортів, злітно-посадкових смуг і портів. Також ідеться про навчання українського персоналу аеропортів, авіадиспетчерів і служб авіаційної безпеки.

У рамках домовленостей Британія направить п'ять ремонтно-бригадних груп для відновлення транспортних шляхів, якими йде експорт української сільгосппродукції.

Міністр транспорту Британії Грант Шаппс також уточнив, що буде витрачено 10 млн фунтів стерлінгів для "Укрзалізниці", про які було оголошено на саміті G7. Зокрема, на ці гроші буде закуплено обладнання для ремонту мостів і прокладання тунелів, ремонтні інструменти та понад 120 транспортних контейнерів для перевезення зерна.

"У Великій Британії працюють одні з найкращих у світі експертів із транспорту, і обмін ними з Україною не тільки допоможе українцям відновитися, а й підвищить авторитет британського бізнесу в глобальному масштабі", – прокоментував міністр Шаппс.

Раніше прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон оголосив про виділення Україні пакету підтримки вартістю 54 млн фунтів стерлінгів, що складається з 2 тис. сучасних безпілотників і боєприпасів, що барражують.