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Суд арештував нерухомість підприємства в центрі Львова, яке належить росіянам

суд

За клопотанням прокурора Галицької окружної прокуратури Львова суд арештував приміщення в центрі міста вартістю понад 10 млн грн. Ця нерухомість належить підприємству, бенефіціарними власниками яких є громадяни РФ.

Про це йдеться в повідомленні Офіса генерального прокурора.

Наразі вирішується питання про передачу арештованого майна в управління АРМА.

За даними слідства, підприємство, яке займається оптовою торгівлею продуктами харчування, упродовж 2011 року шахрайським шляхом заволоділо вказаною нерухомістю, підробивши офіційні документи на право власності.

Автор: 

Львів (844) росія (14164) суд (3320)


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