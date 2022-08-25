Суд арештував нерухомість підприємства в центрі Львова, яке належить росіянам
За клопотанням прокурора Галицької окружної прокуратури Львова суд арештував приміщення в центрі міста вартістю понад 10 млн грн. Ця нерухомість належить підприємству, бенефіціарними власниками яких є громадяни РФ.
Про це йдеться в повідомленні Офіса генерального прокурора.
Наразі вирішується питання про передачу арештованого майна в управління АРМА.
За даними слідства, підприємство, яке займається оптовою торгівлею продуктами харчування, упродовж 2011 року шахрайським шляхом заволоділо вказаною нерухомістю, підробивши офіційні документи на право власності.
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